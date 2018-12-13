Bahçeli, Ülkü Ocakları'ndaki Tüm Yönetimi Görevden Aldı

Ülkü ocaklarında görevden alma depremi yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve tüm yönetimi görevden aldı. Bahçeli, 1 Ocak 2019 tarihine kadar mevcut yönetimden, Ocak Genel Merkezi'ni boşaltmalarını istedi.

"HİÇBİR YÖNETİCİNİN KALMASINI İSTEMİYORUM"

Yeni Çağ gazetesinin haberine göre Bahçeli'nin, "Ocak genel merkezinde şu anda görev yapan hiçbir yöneticinin kalmasını istemiyorum. 1 Ocak 2019 tarihine kadar genel merkezi boşaltınız ve görevden ayrılınız" talimatı verdiği iddia edildi.

"HER DAİM YANINDAYIZ" MESAJI VERMİŞTİ

Son genel seçimlerde Bahçeli tarafından Mersin'den aday gösterilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, milletvekili olarak Meclis'e girmişti. Yaklaşık 6 yıldır bu görevi yerine getiren Kılavuz geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir açıklamayla "Her daim liderimizin yanındayız" mesajı vermişti.

SEBEP TARTIŞMA MI?

Kılavuz'un ani bir şekilde görevden alınmasının arkasında Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile yaşanan tartışma olduğu ileri sürüldü. Kılavuz'un, Depboylu ile Aydın teşkilatlanması konusunda sorun yaşadığı ve konunun şiddetli bir tartışmaya dönüştüğü iddia ediliyor. Habere göre Depboylu yaşanan olay sonrasında Bahçeli ile görüşerek, Kılavuz'un istifasını istedi. Yaşanan olayların ardından Ülkü Ocakları Genel Merkez yönetimiyle birlikte, Aydın Ülkü Ocakları da tüm yöneticileriyle birlikte görevden alındı.

MEMNUN DEĞİLDİ

Genel seçimlerden önce Bahçeli'nin, Kılavuz yönetiminden memnun olmadığı ve seçim sonuçlarına göre değişikliğe gideceği konuşuluyordu. Ancak seçimlerden sonra kararından vazgeçen Bahçeli, Kılavuz'a "Hem milletvekili hem de Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak görevinizi yapmayı sürdürünüz" talimatı vermişti. Bu gelişme sonrasında da Ülkü Ocakları'ndan "Genel Başkanımız milletvekilliği görevinin yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak da görevine devam edecek" açıklaması yapılmıştı.

"SON SÜRAT ÇALIŞMAYA DEVAM"

Yaşanan ani gelişme sonrasında Ülkü Ocakları'na bağlı teşkilatlara şu mesaj gönderildi: "6 yıl dolduğu için rutin bir değişiklik olarak Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli beyin takdirleri ile 1 Ocak 2019 da Genel Başkanımız Olcay Kılavuz beyin ve biz Genel Merkez yöneticilerinin görev süresi tamamlanıyor. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Bey TBMM'de milletvekili olarak çalışmaya devam edecektir. Her şey için hakkınızı helal edin. 31 Aralık 2018'e kadar son sürat çalışmaya devam edeceğiz."

Ülkü Ocakları'ndaki görevden alma sonrasında yeni genel başkanın kim olacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Devlet Bahçeli'nin, Kılavuz ve yönetimindeki tüm isimlerden genel merkezi boşaltmalarını istemesi, atamanın dışarıdan yapılacağı şeklinde yorumlandı.

"ÇOK BÜYÜK BİR İMTİHANDAN GEÇİYORUZ"

Aydın'dan Ülkücü Çetin Tokdemir'in sosyal medyadan paylaştığı bildiride ise Olcay Kılavuz'a sahip çıkıldı. Çetin Tokdemir de yaptığı paylaşımlarda, "Sebep Depboylu ise Bir milyon Depboylu Sn Kılavuzun kesip attığı tırnak bile olamaz. Bu sefer sessiz kalmayacağız Elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce Haykırmak gerekir Olcay Kılavuz bizim kılavumuzdur. Bizi Kılavuzsuz bırakamazsınız. Aday seçimini Ülkü Ocaklarına bırakırsanız başarısızlığı da Ülkü Ocaklarına yükleyin. İşte o zaman boynumuz kıldan incedir. Ocaklarımızın tütmesi için binalara ihtiyaç yoktur Biz dava diye gönlümüzü yakmışız Gerekirse gönlümüzde Tüter o baca Biz bina değil hakkımızın iadesi peşindeyiz. İnanın bana çok büyük bir imtihandan geçiyoruz. Bu dönemde asla ve asla hiç bir makamı ve kurumu suçlamadan Ocaklarımızın tütmesini istemekten başka bir gayretimiz yoktur" ifadelerini kullandı.