Bahçeli: "Vatan Elden Giderse Bunun Dönüşü Yoktur"

Kaynak: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ ihanetinin tekrarlanmaması, PKK, PYD, YPG'nin ABD desteğiyle Türkiye'yi ateşe atmaması ve ülkenin bölünmemesi için 31 Mart seçimlerinin dönüm noktası olduğunu söyledi.Bahçeli, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, vatandaşın sandıkta Cumhur İttifakı'na güçlü şekilde "Evet" demesini istedi.Türkiye'nin ve Manisa'nın kararını verdiğini ve Cumhur İttifakı'nın devamını istediğini söyleyen Bahçeli, "Neye inanırsanız inanınız, kime gönül verirseniz veriniz, hangi partiyi seçerseniz seçiniz ama mutlaka namus ve vatan borcu olan oyunuzu kullanmak için sandığına gidiniz. Hiçbir oy boşa atılmış bir tercih değildir. Mutlaka seçiminizi yapınız. Ancak sandığın önüne gidince sizlerden isteğim kararınızı bir kez daha gözden geçirmenizdir." dedi.Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın kimseyi dışlamadığını, hor ve hakir görmediğini, milletin her evladını bağırlarına bastıklarını dile getirerek, "Bizim hesabımız zilleti oluşturan partilerledir. CHP'ye, İP'ye, HDP'ye, SHP'ye oy veren her vatandaşımızı kucaklarız, onlara saygı duyarız. İnsanımızı, Alevi Sünni diye ayırmayız, köklere göre bölmeyiz, kuzeyli güneyli, batılı doğulu diye bakmayız. Biz herkesi Allah'ın emaneti, Türk milletinin eşsiz bir evladı kabul ederiz. Bölünmede huzur yoktur. Gün Cumhur İttifakı'nda buluşma günüdür. Çağrımız birliğe, beraberliğidir." diye konuştu.Gençlere seslendiİlk kez oy verecek gençlere de çağrıda bulunan Bahçeli, "Ya zulme, istismara, adaletsizliğe ve alçaklığa göz yumarak zillete tamam diyeceksiniz ya da Cumhur İttifakı ile birleşip kendinize yeni bir sayfa açacaksınız." dedi.Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın korkaklara karşı cesurların, ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin ittifakı olduğunu, CHP ve İYİ Parti'ye oy verenlerin de bu ittifaka katılmasını istedi."Türk ve Türkiye'ye karşı olanlara, fitneye, Kandil'e, Pensilvanya'ya, Washington'a, Brüksel'e karşı Cumhur İttifakı." diye konuşan Bahçeli, şöyle devam etti:"Daha önce de söylemiştim yine söyleyeceğim çünkü bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Olaylar nasıl gelişirse gelişsin dayatmalar ne boyut alırsa alsın, burada huzurunuzda dosta ve düşmana tekrar ediyorum, verilecek toprağımız yoktur, terk edilecek ilimiz yoktur, çizilecek sınırımız yoktur, vazgeçilecek insanımız asla ve asla yoktur. Ayrılıkta hayır yoktur, çatışmada sonuç yoktur, bölünmede huzur yoktur. Gün kucaklaşma günüdür."Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir tas çorbaya muhtaç olanların, şehit evladının arkasından 'Vatan sağ olsun' diyerek gözyaşlarını yüreğine akıtanların ittifakı olduğunu aktardı.Zalimlere boyun eğmeyeceklerini, hainlere teslim olmayacaklarını, bekayı yıkmak isteyenlere taviz ve izin vermeyeceklerini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:"Unutmayınız, yoksulluk giderilir. Yolsuzluklar önlenir. Yağmacıdan hesap sorulur. Mesele yalnızca 'Az kazandım, çok yedim' meselesi değildir. Mesele yalnızca aç kaldım, tok gezdim meselesi değildir. Bunlar günü geldiğinde çabucak çözülür. Ancak vatan elden giderse, bunun dönüşü yoktur. Millet bölünürse, bunun tamiri mümkün değildir. Bu nedenle beka diyoruz, bu nedenle 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine müzahir mahalli idareler yönetiminin tezahür etmesini amaçlıyor ve arzuluyoruz."Bahçeli konuşmasını, "Gayret bizden, takdir sizlerden. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Beka için milli karar, cumhur için istikrar." sözleriyle tamamladı.Adı köprülü kavşağa verildiKonuşmaların ardından Bahçeli ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, MHP ve AK Parti milletvekilleri ile yöneticiler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçede hayata geçirdiği 1 milyon 235 milyon liralık yatırımların açılışını gerçekleştirdi.Açılışı yapılan projeler arasında Devlet Bahçeli'nin isminin verildiği köprülü kavşak da yer alıyor.Öte yandan mitingin yapıldığı alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin tokalaştıkları anı gösteren ve altında "sağduyunun birlikteliği" yazan büyük bir afişin yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk ile Alparslan Türkeş'in de posterlerinin asıldığı görüldü.(Bitti)