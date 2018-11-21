Bahçeli ve Erdoğan Bugün Bir Araya Geliyor! Masada 5 Şehir Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 16.00'da Beştepe'de bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde yerel seçimde ittifak ön planda olacak.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Tüm gözler MHP Lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bugün gerçekleşmesi planlanan görüşmeye çevrildi. Bahçeli, dün parti grubu sonrası yaptığı açıklamada görüşmeyle ilgili "Gündemi davet sahibi belirler" ifadesini kullandı. Bahçeli'nin ardından bir açıklamada Erdoğan'dan geldi. Gündemin seçim ittifakı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Her iki taraf için de iyi olabilecek sonuca varırız. Tabanların da beklentisi bu diye düşünüyorum" dedi.

MASADA 5 ŞEHİR OLACAK

Başkent kulislerinde iki parti arasında yapılacak işbirliğiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İttifakın tüm Türkiye'de değil, İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Tekirdağ'da ittifak yapacağı konuşuluyor.

ARAYA SÜRPRİZ BİR İŞ ADAMI GİRMİŞ

Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan-bahçeli görüşmesiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atarak, "Arka kapı diplomasisi de yürüdü. Bu süre zarfında önemli bir iş adamının devreye girip iki parti arasında mekik diplomasisi yürüttüğü söyleniyor" ifadesini kullandı.