03.07.2019 13:00
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Bahçeli'ye özel tasarım tespih

Bahçeli

Bursa'nın İznik ilçesinde bir usta MHP lideri Devlet Bahçeli için özel tespih yaptı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir usta MHP lideri Devlet Bahçeli için özel tespih yaptı.

Tespih ustası Mustafa Eğrikaya, Burak Bal'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek için sipariş ettiği özel tasarım tespihi 15 günde hazırladı. Katalin maddesinden hazırlanan tespihin ustası Eğrikaya, "Devlet Bahçeli'ye hazırladığım tespihi 15 günde yaptım. Tespihin imamesi kurt başlı. Sikkesinde ayyıldız içinde kurt bulunuyor. Yine imame çivisi kurt başlı. Tamamen özel tasarım titiz bir çalışma oldu. Sayın genel başkana hayırlı olsun" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, İznik, Bursa, MHP, Güncel

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