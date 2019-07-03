03.07.2019 23:07
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Bahçeli'ye özel tasarım tespih

Bahçeli'ye özel tasarım tespihBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir usta MHP lideri Devlet Bahçeli için özel tespih yaptı.

Bahçeli'ye özel tasarım tespih
BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir usta MHP lideri Devlet Bahçeli için özel tespih yaptı.
Tespih ustası Mustafa Eğrikaya, Burak Bal'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek için sipariş ettiği özel tasarım tespihi 15 günde hazırladı. Katalin maddesinden hazırlanan tespihin ustası Eğrikaya, "Devlet Bahçeli'ye hazırladığım tespihi 15 günde yaptım. Tespihin imamesi kurt başlı. Sikkesinde ayyıldız içinde kurt bulunuyor. Yine imame çivisi kurt başlı. Tamamen özel tasarım titiz bir çalışma oldu. Sayın genel başkana hayırlı olsun" dedi. Bahçeli'ye özel tasarım tespih
Kaynak: İHA
Devlet Bahçeli, İznik, Bursa, MHP, Genel

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