Bahçeli'yi anlatan ingilizce kitap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğini anlatan İngilizce kitap yayımlandı.'Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership' adını taşıyan İngilizce kitabı, akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin hazırladı. Gültekin kardeşler, kitabın bir örneğini Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye, makamında hediye etti. Kitapta Bahçeli'nin 300 liderlik özelliği, siyasal iletişim açısından özgün İngilizce kavramlarla, uluslararası araştırmacı, diplomat ve bilim insanlarına dönük anlatılıyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın takdim yazısı ile başlayan kitap, Berikan Yayınevi tarafından yayımlandı. Akademisyen kardeşler, Devlet Bahçeli'nin liderliğini kaleme alan iki Türkçe kitabı da geçtiğimiz aylarda yayımlamıştı.