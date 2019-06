Bahçeli: "Zehirli fikir sahipleri cevabı alacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD S-400'leri almamıza neden karşıdır? Türkiye'nin savunmasız kalması ABD'nin işine nasıl yarar? Türkiye S-400 almak istiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. ve buna kara verecek tek merci yine Türkiye'nin kendisidir. Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerine sayılı günler kala, hemşehri dernekleri temsilcileriyle Ataköy'de bir otelde buluştu. Toplantıda İstanbul seçiminin önemine yönelik konuşan Bahçeli, "Hepiniz bir sebeple doğduğunuz yerden buraya geldiniz, burayı yuva yaptınız. Ancak hiçbir zaman geldiğiniz vatan köşelerini unutmadınız. Biz Türkiye'yiz. Biz büyük bir aileyiz. Biz İstanbul'uz. Hemşehrilik güçlü ve özel bir bağdır" dedi.

İSTANBUL SEÇİMLERİNE 5 ANA STRATEJİ

"23 Haziran'da İstanbul'un kaderi belirlenecek" diyen Bahçeli, "23 Haziran'da İstanbul'un geleceği belli olacak. Bu yüzden İstanbul seçimleri tarihi niteliktedir. MHP İstanbul seçimlerine 5 ana stratejiyle hazırlanmaktadır. Birinci olarak, bütün teşkilatlarımız Cumhur İttifakının başarısı için aktif şekilde sahada olacaklardır. İkinci olarak AK Parti'yle uyumlu ve ahenkli bir dil kullanılacaktır. Üçüncü olarak yüz yüze iletişime önem verilecektir. Dördündü olarak Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da aldığı oy oranını gerisine düşülmeyecektir. Beşinci olarak da hemşehri profiline uygun olan temas ve diyaloglar geliştirilecektir. Hemşehri dernekleriyle dürüst bir temas halindeyiz. İstanbul'u Binali Yıldırım'a teslim edelim arzusundayız" ifadelerini kullandı.

"ZEHİRLİ FİKİR SAHİPLERİ CEVABI ALACAK" MHP'li kadroların İstanbul için çalıştığını söyleyen Bahçeli, "Partimizin İstanbul'daki varlığını görmemek için at gözlüğü takan, zehirli fikir sahiplerinin gereken cevabı alacağına inanıyoruz. Bunların korkusu Cumhur İttifakı'nın sandıktan çıkacak olmasıdır. 11 Mayıs'tan beri partimizin tüm kadrosu İstanbul'dadır. Cumhur İttifakı İstanbul'a sahip çıkmaya karalıdır. 31 Mart'a giden süreçte birlikte hareket edenler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef almışlardır. Hamdolsun Cumhur İttifakı güven kazanmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tekrar güven kazanmıştır" dedi.

"İSTANBUL'UN HAKKINI SAVUNUYORUZ" İstanbul'da sandıklara gölge düşmüş, milletin iradesi hiçe sayılmış, karanlık güçler devreye girmiştir. 16 bin oy Binali Yıldırım'ın aleyhine kullanılmıştır. Adaylar arasındaki farkın 13 bin 750 olması, 42 bin şaibeli olması seçimin tekrarına neden olmuştur. İstanbul'un iradesi karalanmıştır. Göz göre göre İstanbullulara ihanet etmiştir. İstanbul hak ettiği değere kavuşacak. Sandıkta hesap sorulacaktır. İstanbul'a haksızlık edemeyiz. Cumhur'la yürüyor, aziz İstanbul'un hakkını savunuyoruz" şeklinde konuştu.

"VATANSEVER KARADENİZLİ KARDEŞLERİMİZE İHANET" 23 Haziran İstanbul seçimlerinin beka seçimi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "31 Mart sonrası Kandil'in CHP'li belediyeler bizi yok sayamaz sözlerine cevap veremediler. CHP'nin 31 Mart sonrası HDP'ye teşekkür mesajları unutulmuş değildir. Terör örgütünün beyanatları, 23 Haziran seçimlerinin bir beka seçimi olduğunu doğrulamaktadır. HDP eş genel başkanının, CHP adayının 250 bin oyla kazanacağını söylemesi kirli bir tezgahın kanıtıdır. Yunan medyası tarafından övülen, Kandil tarafından açıkça desteklenen bir ismin Karadenizlilik üzerinden prim sağlamaya çalışması en başta vatansever Karadenizli kardeşlerime hakarettir" dedi.

"İSTANBUL İÇİN HAYIRLI OLAN YAPILACAK SEÇİMDİR"

"23 Haziran'da İstanbullu kardeşlerim sandık başına giderken, yaşanan skandalları, oy hırsızlıklarını dikkate alıp oylarını kullanacaklardır" diyen Bahçeli, "CHP adayının mağdur olduğunu söyleyenler, hakkı olmadan hanesine yazılan 16 bin oy görmelilerdir. İstanbul'a bulaşan şaibenin arkasında hangi güçler bulunmaktadır? Bu sorunun cevapları yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. CHP adayına kimler hangi güvenceyi vermiştir ki, YSK sonucu açıklamadan Anıtkabir'in yolunu tutup kendini başkan göstermiştir. CHP adayı nereden güç almaktadır ki Ordu Valisine pervasızca küfür savurabilmiştir. CHP adayının hiddet ve öfkesi, arkasında duran karanlık güçlerden kaynaklanmaktadır. Her şerde bir hayır vardır. İstanbul için hayırlı olan da 23 Haziran'da yapılacak olan seçimdir" şeklinde konuştu.

"VAKİT BİNALİ YILDIRIM VAKTİ" İstanbul'un zincirlerinden kurtulacağını söyleyen başkan Bahçeli, "Yalancıların zaferi, gerçekler ortaya çıkana kadardır. İstanbul için vakit, Binali Yıldırım vaktidir. İstanbul Cumhur İttifakı ile zincirlerinden kurtulacaktır. 15 Temmuz'da tankla, tüfekle ulaşamadıklarına siyasi dayatmalarla ulaşmak istemişlerdir. Bizim de bu gerçeklere göre sorumlu davranmamız gerekmektedir" dedi.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE İNANCINDAN DÖNÜŞ YOK" Hızlı ve güçlü karar alan bir hükümetin önemini vurgulayan Bahçeli, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra güçlü ve hızlı karar alabilen bir hükümet sistemi olmalı dedik. Emperyalistler tarafından sömürülmeye hazır bir hedef ile üzerimize geldiler. Karşı çıktık. Fırat Kalkanı olduk karanlığı yardık. Zeytin Dalı olduk, bölgeye barış getirdik. Pençe olduk hainleri tepeledik. Güçlü Türkiye inancından geri dönüş yok dedik. Hem 16 Nisan'da hem 24 Nisan'da aziz milletimizin verdiği cevap, hayır oyu kullanan, muhalefet partilerine oy atan vatandaşlarımıza değildir. Bu cevap, 15 Temmuz'dan bu yana ülkemizi kıskaca almak isteyen zalimleredir" ifadelerini kullandı.

"EĞECEK BAŞIMIZ YOK" Konuşmasında Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'e ABD'nin karşı durmasıyla ilgili konuşan Bahçeli, "ABD S-400 almamıza neden karşıdır? Türkiye'nin savunmasız kalması ABD'nin ne işine yarayacaktır? Suriye'nin kuzeyinden askerlerini çekeceğini söyleyen ve bunu yapmayan ABD nereye varmak istemektedir? Ülkemizin karar almasından rahatsız olanlar, ülkemizi boğma gayesine sahiptirler. Ülkemizi boğmak isteyenlere ne eğecek başımız, ne de eyvallah diyecek sözümüz vardır. Türkiye güvenliği adına S-400 almak istiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaleti değildir" dedi.

"MİLLİ İRADE SANDIKLARA YANSIMALI"

"İstanbul seçimleri önemlidir" diyen Bahçeli, "İstanbul Türkiye demektir. İstanbul'un Türkiye olduğunu bilenler bizleri köşeye sıkıştırmak istemişlerdir ancak evdeki hesap çarşıya uymamıştır. İstanbul'u ehline emanet etmek boynumuzun borcudur. Bu oyunu bozmak için milli duruş şarttır. 23 Haziran'a sadece belediye başkanlığı seçimi gibi bakmamak lazım. Tek istediğimiz, milli iradenin sandıklara tam ve eksiksiz yansımasıdır" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL TÜRKİYE'NİN KALBİDİR" YSK'nin seçimlerin iptali yönündeki kararına saygı duyduklarını belirten Bahçeli, "Biz YSK'nın kararına saygı duyduk. CHP genel başkanı bizim dediğimizin tam tersini yapmak zorunda olduğu için YSK'ya ağır sözler söyledi. YSK'ya çete yakıştırması yaptı. CHP diyor ki; ister milli irade gasp edilsin, ister sandıklar havada uçuşsun yeter ki benim adayım kazansın. Cumhur İttifakı fetih ruhuyla kazanmalı, zillete fırsat vermemelidir. İstanbul Türkiye'nin kalbidir, kaderidir. İstanbul ülkemizin bütününü temsil eden büyük bir buluşmasını temsil eder. Ulaşacağımız her başarı vatan satında karşımıza çıkan zorlukları aşmada bize heyecan verecektir. İstanbul için varımızı yoğumuzu ortaya koyup, 23 Haziran'da hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA