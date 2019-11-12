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Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, kimsesiz çocuklarla bir araya geldi

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, kimsesiz çocuklarla bir araya geldiİSTANBUL - Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır,'Umudum Öğretmenim Projesi' kapsamında sürdürülen "Benimle Oynar Mısın?

12.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:00
Belediye Başkanı Bahadır, kimsesiz çocuklarla bir araya geldi
İSTANBUL - Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır,'Umudum Öğretmenim Projesi' kapsamında sürdürülen "Benimle Oynar Mısın?" etkinliğinde kimsesiz çocuklarla birlikte ip atladı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Umudum Öğretmenim Projesi' kapsamında sürdürülen "Benimle Oynar mısın? etkinliğine Bahçelievler Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği destek vererek anlamlı bir projeye imza attı. Bahçelievler Yenibosna Parkı'nda kimsesiz çocuklarla bir araya gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çocuklarla yemek yiyip oyunlar oynadı. Başkan Bahadır, yakından ilgilendiği çocuklarla ip atladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da destek verdiği projede 160 çocuk geleneksel oyunlar oynadı. Öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen projeye 30 öğretmen katıldı. El-kol-göz koordinasyonunu gerektiren dikkat artırıcı ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik planlanan oyunlar ile çocuklar doyasıya eğlendi.
"Çocuklara kendilerine değer vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz"
Projenin öneminden bahseden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü ama o hafta okullar tatil olduğu için bu haftaya alalım dedik. 160 tane çocuğumuz geldi. Onlarla beraber oyun oynadık, masal dinledik, beraber yemek yedik onlarla beraberiz. Burada biz çocuklara şunu hatırlatmak istiyoruz. Kendilerine değer vermelerini fakat bugün gelen çocuklarımızın çoğu öksüz yetim çocuklardır. İlçe Milli Eğitim ile beraber getirdik. Onların daha mutlu olmasını istiyoruz. Gelecek hatıralarında bir güzel hatıra kalmasını istiyoruz. Bu projenin güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, kimsesiz çocuklarla bir araya geldi

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Genel

Kaynak: İHA


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