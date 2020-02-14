Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması

İstanbul Bahçelievler 'de 7 katlı boş bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Emek Caddesi Narlı Sokak'taki binanın kentsel dönüşüm amacıyla 1 ay önce boşaltıldığı öğrenildi.

"ENKAZ ALTINDA BİR KİŞİ VAR" İDDİASI

Görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda, enkaz altında kağıt toplayan veya hurda toplayan birinin olma ihtimaline karşı çalışma başlatıldı. Çalışmalar hassas burunlu köpekler eşliğinde sürdürülüyor.Yıkılan binanın etrafındaki binalar önlem amacıyla boşaltıldı. Enkaz bölgesine çıkan sokaklar da polis ekiplerince kapatıldı.Bina çökerken yanındaki binaya ve sokaktaki otomobillere de zarar verdi.1991 yılında yapıldığı belirtilen binanın 2.5 katının kaçak olduğu bildirildi.

"BİNANIN KOLON DEMİRLERİ SATILMAK ÜZERE SÖKÜLMÜŞ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olayda şu ana kadar bir can kaybı olmadığını söyledi. 1 ay önce boşaltılan binanın yıkımının yarın planlandığını söyleyen Bahadır, "Çökmenin nedeni boşaltılan binadaki kolon demirlerinin satılmak üzere alınması" dedi.

Binanın mühürlü olduğunu belirten Bahadır, "Alt kata boş olduğu için kağıt toplayıcısı ve hurducıların girdiği söyleniyor. Bazı görgü tanıkları çıktığını söylüyor. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahçelievler ilçemiz Siyavuspaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

"BOŞ KAĞIDI VERMİŞTİK"

Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı Selami Aykut, telefonla bağlanarak olayla ilgili bilgi verdi:

"Kentsel dönüşüm yapılmak üzere 1 ay önce boşaltılmıştı. Yıkılan bina sokağa doğru yıkıldı. Binada herhangi biri yaşamıyordu. Yıkım ekipleri yıkıp yenisine başlayacaklardı. Binaya boş kağıdı vermiştik. Her iki yanındaki bina ise yeni binalar."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan binanın çökme anında o sokakta bulunan bir görgü tanığı o anları anlattı. Görgü tanığı, "Ağacın yanındaydık. Binanın sakat olduğunu konuşuyorduk. Bir tane hurdacı içeri girdi. Burada orada oturan arkadaşlardan biri vardı. Arkadaşımız tanıyorum. 'Binaya bir hurdacı girdi' dedim. Buradan koştu. Hurdacıyı oradan dışarı zorla çıkardı. Çıkarmasıyla birlikte bina çöktü. Bir tane de kadın buradan geçiyordu. Binayı geçer geçmez dedim çatırdı var. Söylediğim anda toz bulutu buraya kadar geldi. Buraya kaçtık. O kadın düştü orada bayıldı. Ben kadını kaldırdım" diye konuştu.