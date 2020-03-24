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Bahçelievler Belediyesi evden çıkamayan vatandaşların alışverişini yapıyor

TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte hastalığın daha da yayılmaması için önlemler alınıyor.

24.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:04
Bahçelievler Belediyesi evden çıkamayan vatandaşların alışverişini yapıyor

TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte hastalığın daha da yayılmaması için önlemler alınıyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarında sınırlama getirildi. Dışarı çıkamayan vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamaları için kamu kurumları devreye girdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Türkiye 'de de etkisini artırıyor. Can kayıplarının da artmasıyla birlikte alınan önlemlerde sıklaştırıldı. Hastalığın büyük risk oluşturduğu 65 yaş üstü vatandaşlarınsa sokağa çıkmalarına yasak getirildi. Sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için belediyeler ve kamu kurumları devreye girdi. Bahçelievler Belediyesi de bu kapsamda kurmuş olduğu çağrı merkeziyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşlar çağrı merkezini arayarak ihtiyaçlarını belirtiyor. Ekipler bunun üzerine verilen adrese doğru yola çıkıyor. Alışveriş listesini vatandaştan temin eden ekipler, markete giderek listedeki ürünleri alıyor. Geri döndüklerinde ürünlerin fişini, paranın üzerini ve ürünleri sokağa çıkamayan vatandaşa veriyor. Uygulama sokağa çıkması yasak olan vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Kurulan çağrı merkezi 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

65 yaşındaki Kadın Perk, sokağa çıkma yasağı olduğu için evden çıkamadığını bunun için ekiplerden yardım istediğini söyledi. Kendisi gibi 65 yaşın üzerinde olan herkesin yasağa uymalarını dile getiren Perk, Ekiplere çok teşekkür ediyorum. Çocuklarım aslında her şeyimi alıyorlar, eksik bırakmıyorlar ama ekiplerden de yardım istedim. Zamanında geleceklerinden emin değildim ama hemen geldiler. Bu kadar çabuk geleceklerini biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Biz yaşlılar çıkamadığımız için iş sizlere düşüyor. Allah ekiplerimizden, devletimizden razı olsun. Bu hastalıkları da Rabbim dünyadan yok etsin. Sokağa çıkma yasağına uyuyoruz. Zaten yasaktan öncede pek dışarı çıkmıyorduk. Aşağı yukarı bir aydır evdeyim. Biz yaşlılar evide seviyoruz. O yüzden sorun yok. Biz evde duruyoruz. Bizim yaşımızda olan herkes evinde dursun. Evde de zaman güzel geçiyor. Oturalım, ibadetimizi edelim. Yani sizlere, tüm milletimize dua edelim" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Bahçelievler, Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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