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Bahçelievler belediyesi'nden 'barış pınarı harekatı'na destek

BAHÇELİEVLER Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

12.10.2019 10:38Bahçelievler belediyesi'nden 'barış pınarı harekatı'na destek

BAHÇELİEVLER Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlediği 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Bahçelievler Belediyesi cuma namazı çıkışında Şirinevler Ulu Camii, Yenibosna Merkez Camii ve Muhammediye Camii'nde Türk Bayrağı dağıttı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emirleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye topraklarına girdi. Fırat'ın doğusuna düzenlenen 'Barış Pınarı' operasyonunda hedef dünya barışına katkı sağlamak ve yaklaşık 30 kilometrelik bir derinlikte güvenli bölge oluşturmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleri doğrultusunda başlatılan operasyona bizler de Bahçelievler Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın birlik beraberlik şuurunu en üst seviyeye taşımak için Bahçelievler Belediyesi olarak uğrunda sayısız şehitler verdiğimiz Al Bayrağımızı vatandaşımıza dağıtıyoruz. Tüm dualarımız Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimiz için" dedi.



Barış Pınarı Harekatı, Bahçelievler, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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