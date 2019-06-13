Bahçelievler Belediyesi'nden vatandaşı rahatsız eden Pazar sürprizi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde Pazar günü sabahın erken saatlerinde başlatılan yol kazı çalışması vatandaşı huzursuz etti. Evlerinde istirahat eden Bahçelievler halkını şaşkına döndüren kazı çalışması, vatandaştan gelen tepkilere rağmen devam etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Hasta yakınlarının ve yakınlarına günü birlik ziyaret gerçekleştiren semt ziyaretçilerinin karşı karşıya kaldığı gürültü çilesini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ve Bahçelievler Belediyesi'nin huzur bozan bu hizmetini kınadıkları görüldü. İşte, sosyal medya üzerinde yankı uyandıran o paylaşımlardan biri.

Kaynak: Bültenler