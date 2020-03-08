Bahçelievler Belediyesi "Öncü" kadınları ödüllendirdi
Bahçelievler Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 100 Kadın STK Bahçelievler'de" etkinliğinde basın, spor ve sanat alanında "öncü" kadınlar ödüllendirildi.
08.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:04
Bahçelievler Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde 100 Kadın STK Bahçelievler'de" etkinliğinde basın, spor ve sanat alanında "öncü" kadınlar ödüllendirildi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Nurettin Topçu Kültür Merkezinde düzenlenen törende, kadın dendiğinde şefkat, fedakarlık kelimelerinin akla geldiğini belirtti.
Kaynarca, "Eğer Türkiye daha güçlü olacaksa, eğer ekonomimiz ilk 10 büyük ülke içerisinde olacaksa bir toplumun diğer yarısı olan kadınlarımızla ancak bunu başarırız." dedi.
Eğitimde kız çocuk okullaşmasının ilkokulda yüzde 98 olduğunu ifade eden Kaynarca, şunları kaydetti:
"Üniversitedeki oran yüzde 13,2'idi, bugün yüzde 50'lere kadar varan bir orana ulaştık. Kadın istihdamında da verilen teşvikler, yapılan düzenlemelerle yüzde 34'lere varan bir başarı yakalandı. El ele verdiğimizde, birlik ve kardeş olarak yola çıktığımızda başaramayacağımız bir şey yok."
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da kadınların Türk kültüründe çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kadınlar, başımızın üstünde taç gibiler. Sadece bir günde değil, bugüne mahsus bir anma değil, bunu devamlı olarak hissettirmemiz, anlatmamız, farkındalık oluşturmamız lazım." diye konuştu.
Konuşmaların ardından spor, sanat, basın, sivil toplum kuruluşu alanında çalışan "öncü" kadınlar ödüllendirildi.
Anadolu Ajansı Fotomuhabiri Şebnem Coşkun "Yılın Öncü Kadın Fotomuhabiri", Milliyet Gazetesi muhabiri Çiğdem Yılmaz da "Yılın Öncü Kadın Gazete Muhabiri", şarkıcı Aslı Hünel "Yılın Öncü Assolisti", Seyhan Şaşko "Yılın Öncü Spor Spikeri", oyuncu Akasya Aslıtürkmen "Yılın Öncü Tiyatro Sanatçısı", oyuncu Gamze Özçelik "Yılın Öncü İyilik Elçisi", A Milli Kadın Voleybol Takımı adına Neslihan Demir "Yılın Öncü Kadın Spor Takımı" ödüllerini aldı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Nurettin Topçu Kültür Merkezinde düzenlenen törende, kadın dendiğinde şefkat, fedakarlık kelimelerinin akla geldiğini belirtti.
Kaynarca, "Eğer Türkiye daha güçlü olacaksa, eğer ekonomimiz ilk 10 büyük ülke içerisinde olacaksa bir toplumun diğer yarısı olan kadınlarımızla ancak bunu başarırız." dedi.
Eğitimde kız çocuk okullaşmasının ilkokulda yüzde 98 olduğunu ifade eden Kaynarca, şunları kaydetti:
"Üniversitedeki oran yüzde 13,2'idi, bugün yüzde 50'lere kadar varan bir orana ulaştık. Kadın istihdamında da verilen teşvikler, yapılan düzenlemelerle yüzde 34'lere varan bir başarı yakalandı. El ele verdiğimizde, birlik ve kardeş olarak yola çıktığımızda başaramayacağımız bir şey yok."
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da kadınların Türk kültüründe çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Kadınlar, başımızın üstünde taç gibiler. Sadece bir günde değil, bugüne mahsus bir anma değil, bunu devamlı olarak hissettirmemiz, anlatmamız, farkındalık oluşturmamız lazım." diye konuştu.
Konuşmaların ardından spor, sanat, basın, sivil toplum kuruluşu alanında çalışan "öncü" kadınlar ödüllendirildi.
Anadolu Ajansı Fotomuhabiri Şebnem Coşkun "Yılın Öncü Kadın Fotomuhabiri", Milliyet Gazetesi muhabiri Çiğdem Yılmaz da "Yılın Öncü Kadın Gazete Muhabiri", şarkıcı Aslı Hünel "Yılın Öncü Assolisti", Seyhan Şaşko "Yılın Öncü Spor Spikeri", oyuncu Akasya Aslıtürkmen "Yılın Öncü Tiyatro Sanatçısı", oyuncu Gamze Özçelik "Yılın Öncü İyilik Elçisi", A Milli Kadın Voleybol Takımı adına Neslihan Demir "Yılın Öncü Kadın Spor Takımı" ödüllerini aldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bahçelievler Belediyesi "Öncü" kadınları ödüllendirdi
Etiketler : Marmara Üniversitesi, Bahçelievler, 8 Mart, Güncel
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