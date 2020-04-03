Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesinin sahada çalışan personeli, çekilen sosyal medya videosunda "Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın" çağrısı yaptı.

Bahçelievler Belediyesi'nin, yeni tip korona virüse karşı tedbir çalışmalarında çalışan personel, çekilen sosyal medya videosu ile "Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın" çağrısı yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da videonun sonunda, "Değerli komşularım, tüm ekip arkadaşlarım ve ben görevimizin başındayız, sahadayız, çalışmaktayız, lütfen siz evinizde kalınız" çağrısında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yeni tip korona virüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında yıkama, ilaçlama, dezenfeksiyon, uyarı, beyaz masa, aşevi, vefa destek ekibi ve evsel atık işlerinde çalışan sağlık, temizlik, halkla ilişkiler, zabıta ekipleri Bahçelievler halkına seslenerek "Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın" dedi.

Kaynak: İHA