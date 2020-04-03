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Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı

Bahçelievler Belediyesi'nin sahada çalışan personeli, çekilen sosyal medya videosunda 'Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın' çağrısı yaptı.

03.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:09
Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı

Bahçelievler Belediyesi'nin sahada çalışan personeli, çekilen sosyal medya videosunda 'Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın' çağrısı yaptı.

Bahçelievler Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı tedbir çalışmalarında görevli personel, çekilen sosyal medya videosu ile 'Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın' çağrısı yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da videonun sonunda; "Değerli komşularım, tüm ekip arkadaşlarım ve ben görevimizin başındayız, sahadayız, çalışmaktayız, lütfen siz evinizde kalınız" çağrısında bulundu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında yıkama, ilaçlama, dezenfeksiyon, uyarı, beyaz masa, aşevi, vefa destek ekibi ve evsel atık işlerinde çalışan sağlık, temizlik, halkla ilişkiler, zabıta ekipleri Bahçelievler halkına seslenerek "Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın" diyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler, Güncel
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