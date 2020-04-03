Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bahçelievler Belediyesi personelinden evde kalın çağrısı

Bahçelievler Belediyesi personelinden evde kalın çağrısıİSTANBUL, (DHA) - Bahçelievler Belediyesinin sahada çalışan personeli, çekilen sosyal medya videosunda 'Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın' çağrısı yaptı.

03.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:57
Bahçelievler Belediyesi personelinden evde kalın çağrısı
İSTANBUL, (DHA) - Bahçelievler Belediyesinin sahada çalışan personeli, çekilen sosyal medya videosunda 'Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın' çağrısı yaptı.
Bahçelievler Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı tedbir çalışmalarında görevli personel, çekilen sosyal medya videosu ile 'Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın' çağrısı yaptı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr Hakan Bahadır da videonun sonunda; 'Değerli komşularım, tüm ekip arkadaşlarım ve ben görevimizin başındayız, sahadayız, çalışmaktayız, lütfen siz evinizde kalınız' çağrısında bulundu.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında yıkama, ilaçlama, dezenfeksiyon, uyarı, beyaz masa, aşevi, vefa destek ekibi ve evsel atık işlerinde çalışan sağlık, temizlik, halkla ilişkiler, zabıta ekipleri Bahçelievler halkına seslenerek 'Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın' diyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bahçelievler Belediyesi personelinden evde kalın çağrısı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika Güncel Haberleri

12:16: İZMİR Evden çıkmayanların yoga ilgisi - Haber 12:16: İZMİR Koronavirüsten etkilenen ihtiyaç sahipleri için 'askıda peynir' - Haber 12:16: Köyün giriş ve çıkışlarında nöbet tutuyorlar - Haber 12:16: DSİ'nin Karabük'teki yatırımları devam ediyor - Haber 12:16: Doktor Nurettin Mutluergil, Korona virüs Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber