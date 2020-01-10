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Bahçelievler Belediyesi, sokak hayvanlarına 25 ton mama dağıttı

Bahçelievler Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

10.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:01Bahçelievler Belediyesi, sokak hayvanlarına 25 ton mama dağıttı

Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Veteriner işleri birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ile gönüllü olarak çalışan vatandaşlarla mama dağıtımı gerçekleştirildi.

Mama dağıtımı, Bahçelievler'in 11 mahallesinde sokak hayvanları için gönüllü çalışan hayvan severlerle yapıldı. Bahçelievler Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması için 25 ton kedi maması ve 5 ton köpek maması olmak üzere 30 ton kuru mama tedarik etti. Kuru mamanın 5 tonu barınakta, 25 tonu da sokak hayvanları için kullanılacak.

"MAMA DAĞITIMIMIZ YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; sokak hayvanları için yıl boyu çalışmalar sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu çalışmalar ihtiyaç doğrultusunda tedavi, kışın da özellikle kuru mama şeklinde yapılıyor. Sokak hayvanlarımız kış koşullarında aç kalmasın, yaşamlarını idame ettirebilsin diye kış boyu yetecek kadar kuru mama stokladık. İlçe genelinde tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını iki ayrı kliniğimizde tedavi etmeye devam ediyoruz. Gıda ihtiyacı olan hayvanlar için özellikle kışın kar yağışından sonra Bahçelievler'in 11 mahallesinde belirlenen 300'den fazla noktaya mama bırakacağız. Belediyemizle sürekli irtibatlı olan hayvan sever komşularımızın desteği ile mama dağıtımlarımız yıl boyunca devam edecek" diye konuştu.

HAYVANSEVER VATANDAŞLARDAN DESTEK

Kuru mama dağıtımının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten hayvanseverler, sokak hayvanlarının insanlardan gelecek yardımlarla kışı geçirip hayatta kalabileceğini vurgulayarak, Bahçelievler Belediyesi'nin onlara sahip çıkarak mama vermesinin çok duyarlı bir davranış olduğunu belirttiler. Ayrıca hayvan severler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a bu hassasiyeti ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.



Bahçelievler, Güncel

Kaynak: DHA

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