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BAHÇELİEVLER D 100 BAĞLANTI YOLUNDA BETON MİKSERİ YAN YATTI (1)

100 Karayolu bağlantı yolundan beton mikseri yan yattı.

14.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:20
BAHÇELİEVLER D 100 BAĞLANTI YOLUNDA BETON MİKSERİ YAN YATTI (1)

100 Karayolu bağlantı yolundan beton mikseri yan yattı. Sürücü yaralanırken yol trafiğe kapandı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi çıkışı, D - 100 Karayolu bağlantı yolunda saat 15.45 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserindeki kum yola saçılırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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