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BAHÇELİEVLER D-100'DE KAZA: 1 KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI (1)

Bahçelievler D-100 Karayolu Edirne yönünde bir otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı.

30.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:27
BAHÇELİEVLER D-100'DE KAZA: 1 KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI (1)

Bahçelievler D-100 Karayolu Edirne yönünde bir otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada aracın içindeki bir kişi sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: D-100 Karayolu, Bahçelievler, Edirne, Güncel

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