Sokak Ortasında 15 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Zanlı Tutuklandı

İstanbul Bahçelievler'de aralarında husumet bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz'ü pompalı tüfek ile öldüren şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
15 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU
Bahçelievler'de dün saat 14.00 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürüyen 15 yaşındaki Mertcan Karagöz'ü pompalı tüfekle vurarak öldüren M.K. polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.K. Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli M.K. mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Can Karagöz,Bahçelievler
08 Kasım 2018 Perşembe 19:45