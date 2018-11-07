Bahçelievler
'de 15 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı
İSTANBUL - Bahçelievler'de sokak ortasında pompalı tüfekle 15 yaşındaki Mertcan Karagöz isimli çocuğu öldüren zanlı polis ekiplerinin çalışması sonrasında yakalandı. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta saat 14.00 sıralarında 15 yaşındaki Mertcan Karagöz isimli çocuk arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek vurulmuştu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Mertcan Karagöz, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Mertcan Karagöz'ü öldüren zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Bahçelievler
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:15