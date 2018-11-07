Bahçelievler
'de 15 yaşındaki çocuk sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu
İSTANBUL - Bahçelievler'de 15 yaşındaki E.C.K. isimli çocuk, sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kayıplara karıştı. Polisin zanlıyı yakalama çalışması sürüyor. Edinilen bilgilere göre olay Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 18 yaşından küçük olduğu belirtilen bir şahıs, E.C.K. isimli çocuğu pompalı tüfekle vurdu. Saldırgan olayın ardından kaçarken, yaralı çocuğu ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı E.C.K. özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Olayı görerek yaralı çocuğa müdahale eden Aydın Akdağ
isimli eski bir sağlık çalışan, "Olayı görür görmez yaralıya müdahale ettim, arkadan üç mermi girişi vardı, tampon yaptım. Ambulans geldi, yaralıyı hastaneye kaldırdı" ifadelerini kullandı.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, 18 yaşından küçük olduğu belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Polis,Bahçelievler
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:43