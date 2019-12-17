Bahçelievler'de 30 bin lale soğanı dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesi, vatandaşa ücretsiz olarak 30 bin adet lale soğanı dağıttı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Çok daha güzel bir Bahçelievler için gayret ediyoruz" dedi.

Bahçelievler Belediyesi'nce her yıl geleneksel olarak sürdürülen lale soğanı dağıtımına bugün de devam edildi. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın da katıldığı lale dağıtımı Bahçelievler, Zafer ve Fevzi Çakmak, mahallelerinde gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lale dağıtımına Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı. Bahçelievler, Zafer ve Fevzi Çakmak mahallelerinde ve daha sonra Soğanlı Meydanı ve Şirinevler Ulu Camii'nde lale soğanı dağıtıldı.

"ÇEVRE DUYARLILIĞI AÇISINDAN BUNLAR ÖNEMLİ ETKİNLİKLER"

Lale dağıtımından memnun olduğunu dile getiren üniversite öğrencisi Adem Tanrıkulu, "Böyle etkinlikler oldukça katılmaya çalışıyoruz. Başkan ve Bahçelievler Belediyesi'nin sunmuş olduğu güzel bir proje çok güzel bir etkinlik. Daha önce Tarım Bakanlığı da fidan projesiyle önemli bir adım atmıştı. Çevre duyarlılığı açısından bunlar önemli etkinlikler" diye konuştu.

Vatandaşlardan Murat Ardamacı da, Lale dağıtımından dolayı mutlu olduklarını belirterek, aldığı laleleri memleketi Giresun'a götürerek çoğaltacağını ve gün gün lalelere bakıp büyümesini takip edeceğini söyledi.

"YEŞİL ALAN MİKTARININ ARTMASINA KATKI SAĞLAMIŞ OLURUZ"

Lale dağıtım etkinliğinde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; "Buradaki amacımız Lale soğanı dağıtarak özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın çevre bilinci, yeşil bilinci ve ağaç bilincini artırmak. Dağıttığımız şeyler içinde toprak olan bir saksımız ve iki adet de içerisinde Lale soğanı bulunmakta. Onları oraya ekiyoruz ve Lale çıkıyor. Ancak burada buna değer verilirse çevrede de, dışarda da değer verilir. Böylece Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi çevre bilincinin artması, yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlamış oluruz" dedi.

"ÇOK DAHA GÜZEL BİR BAHÇELİEVLER İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, amaçlarının daha önceki senelere göre daha fazla yeşil ve daha çevreci bir Bahçelievler oluşturmak olduğunu vurgulayarak, bir kısmına gerektiği yerlere özellikle parklara ektiklerini söyledi. Başkan Bahadır, "Hem Lale olarak ektiklerimiz var, hem de kalıcı bitki ekiyoruz. Çok daha güzel bir Bahçelievler için gayret ediyoruz" diye konuştu.