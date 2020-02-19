BAHÇELİEVLER'DE 43 YILLIK AĞIR HASARLI GONCA APARTMANI YIKILIYOR

BAHÇELİEVLER'de 43 yıllık ağır hasarlı Gonca apartmanının yıkımı gerçekleştirildi.

26 Eylül 'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul 'da 77 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Sekizi Bahçelievler 'de bulunan binalardan biri olan Gonca Apartmanı'nın yıkım çalışmaları bugün başladı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca sokakta bulunan 8 katlı Gonca Apartmanı, 5,8 büyüklüğündeki Silivri depreminde hasar görüp boşaltılmıştı. 1977 yılında yapılan ve 4 dükkan ile 12 daireden oluşan binanın yıkım çalışmaları bugün başladı. Belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol da trafiğe kapatıldı.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'N YIKIM AÇIKLAMASI

Bahçelievler Belediyesi tarafından yıkımına başlanan Gonca Apartmanı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Siyavuşpaşa Mahallesi, Gonca Sokak 3 kapı numaralı 28 pafta 1247 parselde bulunan bina bodrum, zemin ve 6 normal kattan oluşmakta olup,1977 yılında yapı ruhsatına göre 4 dükkan ve 12 daire bulunmaktadır. Binanın yıkımı gerçekleştirilecektir."

Görüntü Dökümü

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-Yıkım çalışmalarından görüntü

-Binadan görüntü

-Ekiplerden ve iş makinelerinden görüntü

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-Genel ve detay görüntüler

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