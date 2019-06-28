28.06.2019 09:39
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Bahçelievler'de 500 bin TL'lik soygun

Bahçelievler

İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcu aracından 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

İstanbul Bahçelievler 'de bir kuyumcu aracından 500 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Olay, Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kuyumculuk işi ile uğraşan M.A. ve C.T., aldıkları 500 bin lira değerindeki 14 adet altın kolye, bileklik ve yüzüğün içinde olduğu çantayı bagaja koyup araçlarına bindi. Bu sırada bagaj kapağı açıldı ve bir kişi çantayı alıp kaçtı. M.A. ve C.T. hemen hırsızın peşinden koşsa da şahıs kendisini bekleyen cipe binip gözden kayboldu.

Kuyumcular, daha sonra Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. Mağdurların ifadelerini alan polis, hırsızların peşine düştü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Yenibosna , İstanbul , Bahçelievler , 3. Sayfa

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