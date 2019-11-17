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Bahçelievler'de 6 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı.

17.11.2019 06:32 | Son Güncelleme: 17.11.2019 06:34
BAHÇELİEVLER'de 6 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL,(DHA)
Yangın, Hürriyet Mahallesi Fatih Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katında 05: 30 sıralarında çıktı. Apartmanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polise ve itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın sonucunda alev alev yanan apartmanın çatısındaki yangını kontrol altına aldı. Çatının yanması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Bahçelievler'de 6 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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