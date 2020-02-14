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Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü, AFAD hassas cihazlarla ses dinleme çalışması yaptı

Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü.

14.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:30Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü, AFAD hassas cihazlarla ses dinleme çalışması yaptı
'de 7 katlı bina çöktü. Bir süre önce hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenilen binanın enkazında herhangi birisinin kalmış olma ihtimaline karşı AFAD ekipleri hassas cihazlarla ses dinledi. Ekipler dinleme yaptığı sırada vatandaşlar da ses çıkarmamak için yere çöktü. Hassas burunlu köpekler enkazda arama yaptı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı çökme nedeniyle çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.
Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın bir süre önce hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenildi. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşadı. Sokağa dökülen vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD HASSAS CİHAZLARLA SES DİNLEMESİ YAPTI, VATANDAŞLAR YERE ÇÖKTÜ
Boş olduğu öğrenilen binanın altında caddede yürüyen herhangi birisinin kalmış olma ihtimaline karşı çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri enkazda hassas cihazlarla ses dinleme çalışması yaptı. Çalışma sırada ekipler enkazın çevresinde toplanan vatandaşlardan da sessiz olmalarını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar ses çıkartmamak için yere çöktü.
HASSAS BURUNLU KÖPEKLER ENKAZDA ARAMA YAPTI
Çökmenin hemen ardından olay yerine hassas burunlu köpekler getirildi. AFAD ekiplerinin ses dinleme çalışmalarının ardından hassas burunlu köpekler enkazda arama yaptı.
2 ARABA BİNANIN ALTINDA KALDI, ÇEVRE BİNALAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Kaldırımda park halinde bulunan 2 araba çöken binanın altında kaldı. Çöken binanın karşısındaki binada da hasar oluştu.
Çevredeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor. Enkazın altında kalan olup olmadığını araştırıyor.
(Volkan Kayalar/İHA)

Bahçelievler, Narlı, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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