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Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAHÇELİEVLER'de ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve haklarında yıkılmaları yönünde karar verilen 3 bina daha yıkıldı.

25.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:01Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/  BAHÇELİEVLER'de ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve haklarında yıkılmaları yönünde karar verilen 3 bina daha yıkıldı.

'de 26 tarihinde açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde boşaltılan binaların yıkımına başlandı.  Cumhuriyet Mahallesi Ural Sokak'ta bulunan 30 yıllık 6 katlı bina, Bahçelievler Mahallesi Karikatürist Ramiz Sokak'ta bulunan 35 yıllık 5 katlı bina ve Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki 5 katlı bina yıkıldı.  Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.



Bahçelievler, Silivri, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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