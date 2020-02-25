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Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı

BAHÇELİEVLER'de ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve haklarında yıkılmaları yönünde karar verilen 3 bina daha yıkıldı.

25.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:18
BAHÇELİEVLER'de ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve haklarında yıkılmaları yönünde karar verilen 3 bina daha yıkıldı.
'de 26 tarihinde açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina boşaltılmıştı. Sabah saatlerinde boşaltılan binaların yıkımına başlandı. Cumhuriyet Mahallesi Ural Sokak'ta bulunan 30 yıllık 6 katlı bina, Bahçelievler Mahallesi Karikatürist Ramiz Sokak'ta bulunan 35 yıllık 5 katlı bina ve Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki 5 katlı bina yıkıldı. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam edileceği öğrenildi.
Bahçelievler'de ağır hasarlı 3 bina daha yıkıldı

Bahçelievler, Silivri, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA


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