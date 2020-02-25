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Bahçelievler'de ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

İstanbul Bahçelievler'de daha önce yaşanan depremlerde ağır hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaların yıkım işlemleri devam ediliyor.

25.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:19Bahçelievler'de ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor
'de daha önce yaşanan depremlerde ağır hasar alan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binaların yıkım işlemleri devam ediliyor.

Bahçelievler'de 26 2019 tarihinde açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü için 7 katlı bir bina çökmüş ve ardından ağır hasarlı 3 bina geçtiğimiz hafta belediye ekiplerinin gözetiminde yıkılmıştı. Aynı depremde hasar gören Bahçelievler Mahallesi Karikatürist Ramis Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın yıkımına ise bugün sabah saatlerinde başlandı. Yıkım çalışmaları kapsamında zabıta ekipleri tarafından binanın bulunduğu sokaklarda güvenlik önemleri alındı. 9 daire 3 dükkandan oluşan binanın yıkım işlemlerinin kısa süre içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Bahçelievler, İstanbul, Silivri, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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