BAHÇELİEVLER'DE AMBULANS KAZA YAPTI: 3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALI

BAHÇELİEVLER'de hasta almaya giden ambulans, trafik ışıklarına çarparak kaza yaptı.

23.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:20
BAHÇELİEVLER'de hasta almaya giden ambulans, trafik ışıklarına çarparak kaza yaptı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Kaza saat 11.45'te Yenibosna Mahallesi, Gazi Kamil Durmazel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya gittiği öğrenilen Turgut Çırpın yönetimindeki 34 YB 2629 plakalı ambulans, kontrolden çıkarak kavşakta bulunan trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ambulans şoförü Turgut Çırpın ve yan koltukta oturan 2 sağlık çalışanı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen başka bir ambulansla yaralı 3 kişi, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Maddi hasar meydana geldiği ambulans çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. BAHÇELİEVLER’DE AMBULANS KAZA YAPTI: 3 SAĞLIK ÇALIŞANI YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenibosna, Güncel, Haber

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