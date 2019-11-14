Bahçelievler'de apartman yangını

Bahçeliler'deki 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Çimen Sokak'taki binanın bodrum katında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yoğunlaşan duman nedeniyle üst katlardaki vatandaşlar mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince mahsur kalan vatandaşlar merdivenli araç yardımıyla tahliye edildi.

Yoğun dumandan etkilendikleri belirlenen 5 kişi, olay yerine gelen ilkyardım ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hasar oluşan binadaki yangın söndürülürken, itfaiye ve polis yetkilileri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA