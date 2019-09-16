Haberler » Güncel » Haber

Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı (1)

Bahçelievler Mustafa Kemal Caddesiki bir apartmanın iç merdivenlerinde bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

16.09.2019 13:27Bahçelievler'de apartmanın merdivenlerinde silahlı saldırı (1)

Bahçelievler Mustafa Kemal Caddesiki bir apartmanın iç merdivenlerinde bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganlar beyaz bir araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Silahlı saldırya uğrayan ağır yaralı çevredeki vatandaşlar tarafından bir araçla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:
------------------
-Olay yeri
- Polis ekipleri
-Güvenlik şeridi


- İstanbul

Bahçelievler, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:00 Antalya kırtasiyecilerden zararlı ürün uyarısı
18:00 Bolu üniversiteli berfin'in katiline 45 yıl hapis )
17:59 Malkara'da hayvan çiftliğinde yangın
17:56 13 yaşında oğlunu kazada kaybeden baba 'drift' alanı istedi
17:56 Aladağ Milli Eğitim Müdürü İlhan Yıldırım görevine başladı
17:56 "Saudi Aramco saldırısı İran silahlarıyla Yemen toprakları dışından yapıldı"
17:55 İstanbul merkezli iki ilde hırsızlık operasyonu