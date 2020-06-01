BAHÇELİEVLER'DE ASKERE GİDECEK OLAN GENÇLERE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Askerlik celp döneminin yeniden başlamasının ardından askerlik için hazırlık yapan ve görev yerleri belli olan asker adayları birliklerine teslim olmadan önce koronavirüs testine girdi.

01.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:05
Askerlik celp döneminin yeniden başlamasının ardından askerlik için hazırlık yapan ve görev yerleri belli olan asker adayları birliklerine teslim olmadan önce koronavirüs testine girdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen askerlik celp döneminin 31 Mayıs itibariyle yeniden başladı. Askerlik için hazırlık yapan ve görev yerleri belli olan asker adayları birliklerine teslim olmadan önce koronavirüs testine girdi.
Bahçelievler'de bir okulun bahçesine kurulan test çadırında çok sayıda asker adayı kuyruk oluşturdu. e-Devlet üzerinden kayıtlarını oluşturan asker adayları sabahın ilk saatlerinden itibaren sürüntü testi işlemleri için uzun kuyruk oluşturdu. İşlem sırası gelenlere sırasıyla koronavirüs testi yapıldı.
Sonuçları iki gün içinde açıklanacak olan testlerden negatif çıkanlar 5 Haziran'da birliklerine teslim olacak. Koronavirüs testi için gelen asker adaylarından Berk Yiğit, tedbirin güzel olduğunu söyledi. Her bölgeden insanın bir araya geleceğini söyleyen Yiğit, 'Tedbir güzel, sonuçta nereye gideceğimiz belli değil. Tüm Türkiye'den insanların olduğu yere gideceğiz. Bu yüzden bizim için önemli. Hayırlısı ile negatif çıkıp gideceğiz dedi. BAHÇELİEVLER’DE ASKERE GİDECEK OLAN GENÇLERE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Gökçek’in İmamoğlu’nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan’ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Burak Yılmaz, 2018’de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Haber
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Mehmetçik’in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Haberler››Güncel››BAHÇELİEVLER'DE ASKERE GİDECEK OLAN GENÇLERE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:01: Askıda mama kampanyası, "Kara Kız"ın hayatını değiştirdi - Haber 17:00: Belek Turizm Merkezinde konaklayacak ilk turistler alkışlarla karşılandı (2) - Haber 17:00: Kısıtlamalar sona erdi - Haber 16:59: İtfaiye erlerine yangına müdahale eğitimi verildi - Haber 16:59: Sındırgı'da aylardır kapalı olan kafeyi kurbağalar bastı - Haber 15:47: "Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı - Haberler 15:13: Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak - Haber 14:45: Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı - Haber 13:02: Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı - Haberler