Bahçelievler'de ay ışığında sinema keyfi

Bahçelievler'de vatandaşlar, belediyenin düzenlediği etkinlikle ay ışığında sinema filmi izledi.

Bahçelievler'de ay ışığında sinema keyfi
05.07.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:22
Bahçelievler'de vatandaşlar, belediyenin düzenlediği etkinlikle ay ışığında sinema filmi izledi. Nostaljik görüntülerin yaşandığı gecede sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edildi.

Bahçelievler Belediyesi, dün akşam saatlerinde yeni tip korona virüs salgını kapsamında kurallara uyan ve uzunca bir süredir kültür sanat aktivitelerinden uzak kalan ilçe sakinleri için "Mesafeye dikkat et, keyifle seyret" sloganıyla açık hava sineması etkinliği düzenledi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1,5 metre arayla dizilen sandalyelerde ay ışığında keyifli bir film izledi.

Hasan Doğan Spor Kompleksi otoparkında girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, komedi filmi "Aykut Enişte" adlı filmi sevdikleriyle birlikte kahkahalar içinde izledi. Film izlemeye gelenlere su, maske, patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikram edildi. Sevdikleriyle birlikte hoş bir vakit geçirdiğini belirten vatandaşlar, uzun bir aradan sonra keyifli vakit geçirdiklerini söyleyip, bu etkinliği düzenlediği için Bahçelievler Belediyesine teşekkür etti.

Sevdikleriyle birlikte filim izlemeye gelen bir vatandaş, "Gayet güzel bir etkinlik. Karşılama da çok güzeldi. Hijyen açısından çok güzel" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler, Güncel, Haber
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