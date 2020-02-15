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Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında

Toz bulutu yükseldi, mahalledekiler büyük panik yaşadıElif YAVUZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de binanın çökmesi sırasında sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

15.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:05
Toz bulutu yükseldi, mahalledekiler büyük panik yaşadı
Elif YAVUZ - DHA - BAHÇELİEVLER'de binanın çökmesi sırasında sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina saat 14.44'te çöktü. Çökme sırasında sokakta yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çökmeyle birlikte toz bulutu yükseldiği ve çevrede panik yaşandığı görülüyor. Binanın enkazından parçaların kaldırıma fırladığı da görüntülere yansıyor.
Bahçelievler'de binanın çökmesi sırasında yaşananlar güvenlik kamerasında

Bahçelievler, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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