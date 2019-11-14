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Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı

Bahçelievler'de bir kafenin sahibi tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

14.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:51Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı
'de bir kafenin sahibi tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kafe sahibi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafe sahibi Yalçın K., iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle içeride tartışmaya başladı. Daha sonra dışarıya çıkan taraflar arasındaki tartışmanın şiddeti arttı. Tartışmanın sonrasında kişi ya da kişiler yanlarında bulunan silahla bir el ateş ederek Yalçın K.'yı yaraladı. Silahlı saldırgan ise önce yaya olarak kaçtı ardından kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.

Kafe çalışanları hem iş yeri sahibine yardım ederken olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralıyı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yalçın K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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