Haberler » Güncel » Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı

Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı

Bahçelievler'de bir kafenin sahibi tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

14.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:55 Bahçelievler'de bir kafenin sahibine silahlı saldırı
Bahçelievler'de bir kafenin sahibi tartıştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kafe sahibi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan bir kafenin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafe sahibi Yalçın K., iş yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle içeride tartışmaya başladı. Daha sonra dışarıya çıkan taraflar arasındaki tartışmanın şiddeti arttı. Tartışmanın sonrasında kişi ya da kişiler yanlarında bulunan silahla bir el ateş ederek Yalçın K.'yı yaraladı. Silahlı saldırgan ise önce yaya olarak kaçtı ardından kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.
Kafe çalışanları hem iş yeri sahibine yardım ederken olay yerine ambulans çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralıyı Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yalçın K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
(İHA)

Bahçelievler, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:28   Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (ek)
22:27   Tekirdağ'da yağış kaza getirdi: 2 ölü, 3 yaralı
22:26   Irak Milli Takımı'nın İran galibiyeti Iraklıları sokağa döktü
22:26   Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz
22:25   Kardeş şehirler sürdürülebilir turizm iş birliği konusunda anlaştı
22:24   Bahçelievler'de ünlü bir kafenin ortağına kurşun yağdırdılar
22:15   Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi
21:43   ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı
15:11   Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
16:06   Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
18:27   A Milli Takımımız EURO 2020'de!
22:19   Merih topu çizgiden çıkardı, sosyal medya yıkıldı!
17:55   2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54   2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 22:28:52