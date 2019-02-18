18 Şubat 2019, 12:22
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İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi

İstanbul Bahçelievler'de belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılan sitenin daireleri mühürlendi. Zabıta ekipleri, halen binada oturan daire sakinlerini 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları için uyardı.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir site riskli olduğu gerekçesiyle belediye tarafından boşaltılıyor.

Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.

DAİRE SAKİNLERİNE 3 GÜN İÇİNDE BOŞALTIN UYARISI

Bahçelievler'de bulunan bir sitede zabıta ekipleri yıkılma tehlikesine karşı daireleri mühürlüyor. Sitenin 80 daire ve 12 dükkandan oluşan 11 katlı bir bloğundaki daireleri dolaşan zabıta ekipleri, boşalan daireleri mühürlerken halen binada oturan daire sakinlerini ise 3 gün içerisinde dairelerini boşaltmaları konusunda uyardı.

DHA,İstanbul,Bahçelievler
Kaynak: DHA


YORUMLAR (29)
BİRİSİ İŞTE NAPIÇAN: ya bu insanların yerinde olsaydınız böyle konuşamazdınız biraz insaflı olun bee
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İÇİYORSAK SEBEPSİZ DEĞİL: binayı yıkarlarsa içerim
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BAHÇELİEVLER MAĞDURU: Kat malikleriyle Müteahhit; 14 Mart 2018 tarihinde Bahçelievler Belediyesi''ne başvuru yapmışlar. Dosyalarının ‘’RİSKLİ ALAN’’ ilan edilmek üzere Bakanlığa gönderilmesini istemişler. YASANIN AMİR HÜKMÜNE RAĞMEN BELEDİYE DOSYALARI BAŞVURANLARA İADE ETMİŞ. KARTAL DAKİ VAHİM OLAY OLUNCA DA GELMİŞ MÜHÜRLÜYOR. DOSYALARI BUGÜN BİLE BAKANLIĞA GÖNDERSE SORUN ÇÖZÜLECEK. AMA NİYET BAŞKA. . . .
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EFSANE OFLU: Bu bina icin 20 yıldır sıkıntı var daha önce 5. Kata kadar güçlendirme yapildi daireler tamamen küçüldü.. bu bina yikilmadan çözümlemez. Tabi arada adilik yapan ev sahipleride var...
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MİSAFİR: 1999 depreminden sonra ele geçen altın fırsat ve koskoca 20 yıl siyasi kısır iç çekişmeler heba oldu... siyasiler vebal altında...bizim yerimizde alman vatandaşları ve siyasileri, olsaydı... harpten çıkmış almanya yı ayağa kaldırdıkları gibi 20 yılda bu durumu düzeltillerdi...
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