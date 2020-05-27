Bahçelievler'de camiler cuma namazına hazır

Bahçelievler Belediyesi, 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak camiler ve ibadethanelerdeki dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Bahçelievler'de camiler cuma namazına hazır
27.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:22
Bahçelievler Belediyesi, 29 Mayıs'ta kısmen ibadete açılacak camiler ve ibadethanelerdeki dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, özel solüsyonlar kullanılıyor.

Bahçelievler Belediyesi tarafından yeni tip korona virüse yönelik tedbir çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarına ara vermeden devam ediliyor. Bu kapsamda kamusal alanlar aralıksız şekilde ilaçlanırken, Bahçelievler Belediyesi ekiplerince ilçede bulunan cami, huzurevi, kamu binaları ve belediyeye bağlı tüm merkezlerde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçedeki tüm camiler ve cemevinin dezenfeksiyon işleminin tamamlandığını belirterek, çalışmanın belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Bahçelievler, Güncel, Haber

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