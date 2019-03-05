Bahçelievler'de Cinayete Kuran Giden Anne ve Kızının Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı

BAHCELİEVLER'de hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler tarafından girdikleri evde öldürülen Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Soymaz'ı(52) cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı.
Olay dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi
, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katına gerçekleşmişti. İddialara göre hırsızlık yapmak için daireye gelen kişi ya da kişiler, o esnada evde bulunan anne Kezban Ercan (82) ve Ayşe Soymaz'la (52) karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, anne ve kızını öldürdü. Otopsi işlemleri için Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırılan Kezban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın cenazeleri işlemlerin bitmesinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı. Anne
Kezban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın cenazeleri bugün Yenisbosna'da bulunan Aksa
Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Büyükçekmece
'de bulunan Çakmaklı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Adli Tıp önünde toplanan yakınlarının üzgün olduğu görüldü.
Adli Tıp önünde konuşan öldürülen anne-kızın yakını Şükrü Özkaya, "Akşam saat 7 gibi yengemin evinde annesiyle beraber katledildiğini duyduk. Biz de olay yerine gelerek emniyete haber verdik. Yengemi takip mi ettiler yoksa hırsızlar evin içine girip de yengemi içeride mi katlettiler bilmiyoruz. Şu an emniyet araştırıyor. Görüyorsunuz Adli Tıp'tayız şu an. İnşallah çözülür ve bunun üzerine gidilir, diye düşünüyorum. Siz medya olarak da bunun üzerine gidin. Allah korusun, bugün bize yarın size de olur bu acılar. İnşallah son acılar olur ülkemizde. Buradan yetkililere sesleniyoruz. İnşallah bunu bulurlar. Ülkemizin huzura ihtiyacı var. Bunların cezalarının arttırılmasını istiyoruz" dedi.
"YENGEMİZİ SECCADE ÜSTÜNDE ÖLDÜRMÜŞLER"
Sözlerine devam eden Özkaya,"Evden yengemin ziynet eşyalarını ve bir miktar parasını almışlar. Parayı alınca yengemin ağzına çoraplar, çullar basarak öldürmüşler. Bu yaşlı teyzemizi de aynı şekilde öldürmüşler. Hatta yengemi seccade üstünde öldürmüşler. Acımız büyük. Olaydan önce para çekme olmadı. Yengemin üzerinde para olduğunu bilen biri, diye şüphe ediyoruz. Biz bütün Sinoplular böyle tahmin ediyoruz. 21 senedir bu binada oturan dayımı takip eden o çevreden birisi bu kişi. Tahminlerimiz bu şekilde. Emniyet şimdi dayımı sorguya aldı. Tahminimce bir gelişme var. Kısa sürede çözülür diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.
- İstanbul
Anne, Adli Tıp, Güncel
Kaynak: DHA