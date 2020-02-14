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Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bugün çöken binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı.

14.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:53Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı
'de depremde ağır hasar alarak boşaltılan ve bugün çöken binanın çökmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Çöken bina havadan görüntülendi. Öte yandan binanın çökmeden önceki durumu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Bahçelievler, İstanbul, Narlı, Güncel

Kaynak: İHA

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