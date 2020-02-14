Haberler » Güncel » Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın konuştu - Haber

Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın konuştu

Yılmaz OKUR / BAHÇELİEVLER'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz yaşadıklarını anlattı.

14.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:56Bahçelievler'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın konuştu

Yılmaz OKUR/ BAHÇELİEVLER'de çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz yaşadıklarını anlattı. Kızını okula bırakmak için aracına bindikten sonra binanın çöktüğünü belirten Cengiz, "Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. " dedi.

, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina çöktü. Çökme sırasında kızını okula bırakmak için aracına binen Elif Cengiz, yaşadıklarını anlattı. Cengiz, "Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Kızımı okula bırakmak için araca bindim Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim yoksa benim de üzerime düşüyordu. Toz bulutu kalktıktan sonra annemlerin binasının üzerine çöktüğünü gördüm. Bina depremden dolayı boşaltılmıştı. Ama hiçbir şeklide ne belediye ne müteahhit hiçbir önlem alınmadı. Bina yanlamasına annemlerin binasının üstüne çöktü. Bu sırada da annem mutfakta yemek yapıyor. Yattığı odaya gidiyor sonra. Televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılıyor duvar. Şu anda hastanede annem. Durumu iyi." diye konuştu.



Bahçelievler, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 18:48:42