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Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi

Bahçelievler'de çöken apartmanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapıldı.

15.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:34Bahçelievler'de çöken binanın çevresindeki tahliye edilen apartmanlar incelendi
'de çöken apartmanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapıldı.
Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın dün saat 14.44'de çökmesiyle zarar gören ve tedbir amaçlı tahliye edilen binalar incelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile Bahçelievler Belediyesine bağlı ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışması sonucu, çöken binanın bitişiğindeki 7 katlı Öztürk Apartmanı'na oturma izni verilmedi. Binada güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.
Tedbir amacıyla boşaltılan diğer 4 binaya ise oturma izni verildi.

Bahçelievler, Narlı, Güncel

Kaynak: AA

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