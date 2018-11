Bahçelievler'de Dehşet Kamerada

07 Kasım 2018 Çarşamba 22:02



Müslüm SARIYAR/ İstanbul DHA Bahçelievler 'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi kaldırımda yürürken arkadan bir kişi pompalı tüfekle ateş ediyor, 4 kişiden biri olan Mert Can Karagöz'ün vurularak yere yığıldığı görülüyor. Diğer kişiler kaçışırken yaklaşan saldırgan Karagöz'e bir kaç el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaşıyor.Görüntü Dökümü:----------------4 kişinin kaldırımda yürümesi-Arkadan gelen kişinin pompalı ile ateş etmesi-Mert Can Kargöz'ün yere yığılması-Saldırganın yerdeki Karagöz'e birkaç el daha ateş etmesi-Değerlerinin kaçışması