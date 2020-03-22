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BAHÇELİEVLER'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN 3 KAMYONETE SIÇRADI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Bahçelievler'de açık bir otoparkın içindeki su damacanalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

22.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:12
BAHÇELİEVLER'DE DEPODA ÇIKAN YANGIN 3 KAMYONETE SIÇRADI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Bahçelievler 'de açık bir otoparkın içindeki  su damacanalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler otoparkta bulunan 3 kamyonet de sıçradı.

Yangın, 08.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Acıbadem Sokak'ta  açık otoparkın içinde ki hazır su damacanalarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Depodaki damacanalarda başlayan yangın otoparkta bulunan 3 kamyonete sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında depo hasar görürken, kamyonetlerde kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören mahalle sakini " Ben buraya doğru gelirken, hafif dumanlar yükseliyordu. Duman büyüdü yanmaya başladı. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Alevleri gördüm. İçeride park halinde araçlar vardı. Konteynır vardı. Onlar yanıyordu. Burası otopark ve depo olarak kullanılıyor." dedi

Polis yangınla çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-(Cep telefonu)

-Yanan depodan alevli görünü

AKTÜEL

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekipleri

-Yanan kamyonetler

-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : Bahçelievler, İtfaiye, Güncel

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