Haberler » genel » Haber

Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parka akın etti

Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parka akın ettiİSTANBUL - Bahçelievler'de, depreme evinde yakalanan vatandaşlar, parka akın etti.

26.09.2019 19:13
Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parka akın etti
İSTANBUL - Bahçelievler'de, depreme evinde yakalanan vatandaşlar, parka akın etti. Evi hasar gören bazı vatandaşların belediye tarafından parka yönlendirildiği öğrenildi.
İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem yaşandı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bahçelievler'de depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attı. Milli Egemenlik Parkı'na akın eden vatandaşlar korku içerisinde beklemeye başladı. Bazı vatandaşlarında evinde oluşan hasar sonrası belediye tarafından parklara yönlendirildiği öğrenildi. Bazı vatandaşlarında evden çıkarken yanlarına aldığı eşyalar üzerine uzandığı görüldü.
Deprem sırasında vitrindeki eşyaların Sultan Tüm, " Deprem oldu. Çok kötü sallandı. Vitrinde ki eşyalar hep düştü kırıldı. Korktuk torunları alıp aşağıya indik. Akşama kadar bekleyeceğiz" dedi.
Evinin kolonunda hasar olduğunu ve belediye tarafından parka yönlendirildiğini söyleyen bir vatandaş, " Bizim evimiz çatladı. Sokakta kaldık belediye ekiplerinden yardım destek bekliyoruz. Akrabaların evine geçeceğiz binalara girmememiz gerektiğini söylediler. Kolanda patlak var" diye konuştu.
Bahçelievler'de deprem sonrası vatandaşlar parka akın etti

Bahçelievler, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:18 26 Eylül 2019 Haberleri
00:17 Tarihi eseri, dubaya destek yaptılar
00:13 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden temizlik seferberliği
00:13 Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yapıyor
00:01 Bakan Turhan: "Hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımızın seyahat ederken karşılaştığı zorluklar...
23:53 Yusuf Kurt son yolculuğa uğurlandı
23:52 Depremden depar atarak böyle kaçtılar