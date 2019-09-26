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Bahçelievler'de depremden zarar gören bir bina boşaltıldı

Bahçelievler'de depremden zarar gören 4 katlı bir binadaki vatandaşlar tahliye edilerek, bina mühürlendi.

26.09.2019 22:28
Bahçelievler'de depremden zarar gören 4 katlı bir binadaki vatandaşlar tahliye edilerek, bina mühürlendi.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'taki 4 katlı bir binada deprem nedeniyle yarılma ve çatlaklar oluştu. Olay yerine gelen yetkililer, risk taşıdığı gerekçesiyle vatandaşları tahliye etti. Tahliyenin ardından bina mühürlendi.
Bahçelievler Belediyesi yetkililerinin konaklama talebini sunduğu aileler, yakınlarına gitmeyi tercih etti.
Binanın bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, çevrede önlem aldı.
Bahçelievler'de depremden zarar gören bir bina boşaltıldı

Hürriyet Mahallesi, Bahçelievler, Güncel

Kaynak: AA

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