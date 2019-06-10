Bahçelievler'de doktorun hastası tarafından öldürülmesi

Bahçelievler
'deki özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman
'ı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen hastası Serhat Tunçdemir'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi. Bakırköy
18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir ile Fikret Hacıosman'ın eşi Perihan Mutlu Hacıosman ve tarafların avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Hasan Arı, Adli Tıp Kurumundan sanıkla ilgili olarak cezai ehliyeti yönünden raporun gelmediğini, 4. İhtisas Kurulundan bu konuyla ilgili gelen cevapta, sanığın ilk önce gözlem kararı alınarak, müşahede altına alınması ve sonrasında bu tıbbi belgelerle raporun düzenlenebileceğinin belirtildiğini söyledi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Serhat Tunçdemir'in ağabeyi Fuat Tunçdemir ise ilk olarak 2018 yılının mart ayında kardeşini maktul olan doktora kendisinin götürdüğünü, doktoru da kendisinin bulduğunu belirtti.
Tanık Tunçdemir, kardeşinin olay günü kendisine mesaj atarak, başka bir doktora gitmek istediğini söylediğini anlatarak, şöyle konuştu:
"Olay günü ben başka bir doktora randevu almıştım. Kardeşime mesaj attım ancak telefonu kapalıydı. Mesaj kendisine ulaşmadı. İlk tedaviden sonra kardeşim doktorla görüştükten sonra doktorla ben de konuştum. Doktor bana kardeşimin gerçeği hayal, hayali gerçek zannettiğini söyledi. Bizden test istedi. Biz de bu testi yaptırarak, sonucunu kapalı bir zarfta kendisine verdik. Doktor Bey, kardeşime ilaç yazdı ve ilaçlarla tedavi edeceğini söyledi. Bizim başka bir doktor bulmamızın sebebi kardeşimin doktorun tedavisinin kendisine iyi gelmediğini düşünmesiydi. Bunun dışında bana herhangi bir şey demedi. Çevresindeki insanlara karşı saldırgan bir tavrı olmadı. Allah kahretsin ben çok geç kaldım." Türkiye Psikiyatri Derneği
de avukatı aracılığıyla duruşmaya katılma talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, katılma talebinin reddini istedi.
Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulundan gelen cevaba göre, sanığın 3 hafta süreyle müşahede altına alınmasına hükmederek, Türkiye Psikiyatri Derneğinin doğrudan suçtan zarar görmediğinden katılma talebinin reddine karar verdi.
Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.
Duruşma çıkışında konuşan maktulün eşi Perihan Mutlu Hacıosman, sanığın olayı planlayarak gerçekleştirdiğini öne sürdü.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşında olan lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olarak, psikiyatri desteği aldığı belirtiliyor.
Sanık Tunçdemir'in muayene bilgileri olarak takıntı, ellerde titreme, içe kapanıklık, öfke, sese tahammülsüzlük, asosyal stres, gerginlik, evden çıkamama, vesvese, saçma sapan düşünceler, okula gitmek istememe, uykusuzluk ve hırçınlık şikayetlerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisinin yapıldığı bilgisine yer veriliyor.
İddianamede, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
Kaynak: AA
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