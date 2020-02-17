Bahçelievler'de dövüp gasp ettiler, şikayete giderken yolda fenalaşıp öldü

BAHÇELİEVLER'de teyzesi ile birlikte konfeksiyon atölyesi işleten Suriyeli genç, Suriyeli 3 kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Diktiği montları ve 20 bin lira parasını da alan saldırganlardan şikayetçi olmak için polis merkezine doğru giden genç, yolda fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin fenalaşarak yere yığıldığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCE DARP ETTİLER SONRA GASP ETTİLER

Olay, Cuma günü saat 17.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, teyzesi Wafaa Awad ile birlikte konfeksiyon atölyesi işleten Suriyeli Omar Alaref (31), daha önceden anlaştığı kişiye fason montların bir kısmını dikti. Cuma günü yanında iki kişi ile birlikte atölyeye gelen müşteri, Alaref'e önceden konuştukları fiyatı veremeyeceğini ve anlaştıkları fiyatın çok altında bir fiyat verebileceğini söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Üç kişi, Omar Alaref'i atölyenin içinde darp edip cebindeki 20 bin lirayı gasp ettiler. Daha sonra bir kişi içeride Alaref'i tutarken, diğer iki kişi dikilmiş hazır olan montları kendi araçlarına yüklemek için taşımaya başladılar. Bu sırada içeriden kaçmayı başaran Alaref'i kovalayan üç kişi, sokağın başında onu yakalayarak tekrar dövdü. Kavgayı gören komşuları polisi ararken saldırganlar, gasp ettikleri 20 bin lira ve yeleklerle birlikte olay yerinden kaçtı.

ÖNCE PARK HALİNDEKİ ARACA YASLANDI SONRA YERE YIĞILDI

Omar Alaref Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderken yolda bir anda fenalaştı. Önce yol kenarında park halindeki otomobile yaslanan genç, ardından yere yığıldı. Omar Alaref olay yerine gelen ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli polisin yaptığı çalışmalarda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

HABER ALAMAYINCA TELEFONUNU ARADI, ACI HABERİ ALDI

Kavgadan sonra karakola giden yeğeninden uzun süre haber alamayan teyzesi Wafaa Awad, onu telefonla aradı. Ancak telefonu bir polis memuru açtı. Yeğeninin öldüğünü bu şekilde öğrenen Wafaa Awad gözyaşı döktü.

CENAZEYİ SURİYE'YE GÖTÜRMEK İÇİN İZİN ALINAMAYINCA KİLYOS MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Hastanede hayatını kaybeden Omar Alaref'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Aile cenazeyi Suriye'ye götürmek istedi ancak bunun için izin alamadı. Alaref, Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Yayla Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.